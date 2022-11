Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Icardi: "Le nostre strutture sanitarie in prima linea nella cura"

Sono numerose in tutto il Piemonte le iniziative delle istituzioni in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L'obiettivo è sensibilizzare tutta la popolazione su un tema che è purtroppo assai spesso all'attenzione della cronaca.

La violenza non è solo fisica ma anche psicologica e si manifesta in molte forme, spesso subdole. Un fenomeno che non accenna a diminuire, nonostante l'impegno di tanti: per questo è necessario continuare ad agire, soprattutto sul fronte della prevenzione.

«Le nostre strutture sanitarie – osserva l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi -, e mi riferisco in particolare al Pronto soccorso, sono in prima linea nella cura delle donne vittime di violenza. In questi anni, è cresciuta la sensibilità e l'attenzione da parte degli operatori sanitari e le strutture ospedaliere hanno percorsi dedicati: il personale opera con grande professionalità, sensibilità e con un approccio multidisciplinare. A loro va il mio ringraziamento. Con tutte le Aziende sanitarie del Piemonte lavoriamo ogni giorno, tutto l'anno, per garantire cure e sostegno: è il modo migliore per onorare questa ricorrenza».

In Piemonte sono attivi 21 centri antiviolenza e 12 case rifugio per donne vittime di violenze e maltrattamenti.