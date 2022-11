Serie A giornata 8: Biella Rugby vs Rugby Parma

Dopo una lunga pausa, prolungata dallo slittamento della gara prevista al settimo turno che si sarebbe dovuta disputare in trasferta sul campo di Recco, spostata al 4 dicembre a causa degli impegni della Nazionale a Genova, Biella Rugby torna a giocare. Si riparte dal posto del cuore: il campo di casa e ci si aspetta un nuovo inizio. In tutti i sensi: maggiori prestazioni ed un pizzico di fortuna in più.

Avversari scomodi quelli che raggiungeranno la Cittadella del Rugby domenica. La neopromossa Rugby Parma, che occupa il quarto posto della classifica di girone, abituata a vincere, è reduce da due sconfitte feroci. Due sconfitte di un solo punto: 21-20 contro I Centurioni e 30-31 contro Cus Milano, rimediata in casa domenica scorsa.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Veniamo da un mese di riposo durante il quale abbiamo recuperato energie fisiche e mentali, veniamo da due vittorie, che anche se di misura ci hanno dato morale e per domenica, siamo consapevoli che ci troveremo di fronte un’ottima squadra, ma saremo entusiasti di affrontarla e determinati a portare a sviluppare il nostro miglior gioco possibile. Sarà durissima, perché Rugby Parma è un’ottima squadra, che anche se arriva dalla serie B, ha già dimostrato di meritare la categoria. Giocano un ottimo rugby e hanno ottimi giocatori, in grado di adattarsi al gioco delle squadre che si trovano di fronte: bravi sia davanti che dietro. Una squadra che mi piace, che sarà bello affrontare, anche se già so che sarà durissimo batterli. Faremo del nostro meglio, in ogni caso non vediamo l’ora di tornare in campo, sarà bello farlo”.

Kick off alle 14,30.

Serie A. VIII giornata – 27.11.22. Biella Rugby – Rugby Parma; Cus Milano – ASD Milano; Amatori Alghero – Pro Recco; Rugby Noceto – VII Rugby Torino; Cus Genova – I Centurioni. Riposa: Parabiago.

Classifica. Rugby Parabiago punti 30; Rugby Noceto 28; Cus Milano e I Centurioni 22; Rugby Parma 19; VII Rugby Torino 13; Amatori Alghero 12; ASD Milano 8; Biella Rugby 7; Cus Genova 5; Pro Recco 0.