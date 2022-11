Derby per la SPB Ilario Ormezzano Sai, trasferta importante a Santhià

Dopo la vittoria casalinga per 3 a 1 su Verbania, arriva il tanto atteso derby con la formazione di Santhià. Nelle ultime stagioni queste due squadre si sono affrontate tante volte, dando vita a spettacoli emozionanti e ad una pallavolo di alta qualità. Sabato ci sarà la prima sfida di questa stagione, alle 20.30 alla palestra comunale di Santhià sulla Strada vecchia di Carisio.

“Sono molti anni che giochiamo contro Santhià - dice Stefano Vicario, libero della prima squadra -. Sappiamo che sono una squadra forte con del potenziale e sicuramente in casa loro avranno una marcia in più. Dal canto nostro conosciamo i nostri punti di forza e sappiamo dove dobbiamo migliorare, stiamo lavorando per questo e vogliamo continuare a vincere per rimanere al primo posto nel girone.”

Vi aspettiamo alla palestra comunale di Santhià, per questa bellissima sfida che certamente sarà ricca di emozioni.