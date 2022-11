L’arte del riposo: Da Arredamenti Gallo una promozione imperdibile su Zefiro e sulla linea di materassi best seller Dorsal

Arredare casa non è solo un compito: a volte, diventa una vera e propria missione. È importante riuscire a trovare il giusto modo per dotare il proprio domicilio - e quello della famiglia - di tutti quei confort che la fanno diventare un porto sicuro, in cui potersi rinfrancare trovando pace e serenità.



Un immobile necessita sicuramente di attenzioni e di scelte che lo facciano diventare il più aderente possibile a quelli che sono i desideri di chi lo possiede. Ecco che, allora, diventa utile confrontarsi con professionisti di questo mestiere, che sappiano seguire i progetti passo dopo passo e consigliare la clientela alle soluzioni migliori, unendo esperienza e competenza; in questo Arredamenti Gallo di Vallemosso diventa un partner affidabile e un consigliere prezioso a cui affidarsi.



Se l’arredamento giusto ben predispone la vita all’interno della casa, l’attenzione al riposo è un'altra necessità inderogabile, non solo per un riposo dovuto e doveroso ma anche perché un sonno ristoratore aiuta ad affrontare le giornate fuori da casa con uno spirito attivo e propositivo.



Dorsal, il marchio scelto da Arredamenti Gallo che ha nella qualità delle scelte il proprio core business, ha identificato in Zefiro “Wind Body Mousse” il prodotto ideale per contribuire al benessere psico fisico di chi lo possiede. Grande attenzione all’ecosostenibilità, realizzato con materiale innovativo traspirante e igienico, è la risposta ideale per il riposo. Confort di altissimo livello, tecnologia, materiali di primissima scelta e ricerca dei tessuti sono solo alcuni degli elementi che ne contraddistinguono l’assoluta qualità. Zefiro non è l’unico della linea “best seller”, ma è affiancato da “Elisir Issimo”, “Grand Soleil Greener” e “Elisir 5000”.



Solo da Arredamenti Gallo, fino al 20 dicembre, acquistando uno tra i modelli sopra esposti, si potrà usufruire di uno sconto del 25% sia sul materasso stesso che sul supporto a doghe ecosostenibile FSC a scelta tra le opzioni a catalogo.



Tutti i “best seller” Dorsal sono dispositivi medici, perciò soggetti a detrazione fiscale del 19%.

Arredamenti Gallo si trova a Valle Mosso di Valdilana, in via Gallo 1.

Per informazioni: Tel. 015 706049 - info@arredamentigallo.it

Sito: www.arredamentigallo.it

Facebook: www.facebook.com/arredamentigallo.it