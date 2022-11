“Invisible touch of music”, all'auditorium gaglianico

Sabato 26 Novembre 2022 alle ore 21 presso l' Auditorium Comunale di Gaglianico si terrà la serata musicale “ Invisible touch of Music”, importante iniziativa a scopo benefico per la raccolta fondi a favore della ricerca per la fibromialgia.

Sul palco si esibiranno i musicisti e cantanti biellesi e vercellesi: Mauro Ratiglia (tastiera) Marisa Tessera (voce); Raffaele Antoniotti (Hammond) Paola Iachini (chitarra); Luana Spinella (voce) Alessandro Panella (piano) Claudio Montagnoli (batteria) Frank Kpadè (sax/voce) con i loro repertori che spaziano dalla musica melodica fino al blues e al jazz.

Ingresso ad offerta libera.

L'incasso sarà interamente devoluto all'Associazione A.M.R.E.R.

Per info e prenotazioni: Paola 3315804417 – Mauro 3403261855