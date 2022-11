Agricoltura Piemonte - Progetto Seria: un sistema di raccolta dati e servizi di supporto alle aziende agricole

Il Servizio Fitosanitario e Tecnico-Scientifico della Regione Piemonte in collaborazione con Fondazione Agrion e 3A Srl ha realizzato e sta portando avanti il progetto SERIA, un sistema integrato di raccolta, elaborazione e diffusione di dati ed informazioni da fornire alle aziende agricole ed alle strutture coinvolte nell’assistenza tecnica in agricoltura, con l’obiettivo di fornire servizi di supporto alle decisioni per l’applicazione delle strategie di produzione integrata e biologica. Si intende infatti supportare il comparto nelle scelte agronomiche e fitosanitarie a basso impatto ambientale che siano a tutela dell’ecosistema, delle risorse naturali e del paesaggio.

Questi strumenti risultano di grande utilità anche per affrontare e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e per razionalizzare l’impiego delle risorse disponibili, quali i prodotti fitosanitari e fertilizzanti, e la risorsa idrica.

Il progetto, operativamente avviato nel 2020, è finanziato con i fondi europei del Programma di sviluppo rurale 2014 -2020 Misura 1 Operazione 1.2.1- Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo, e si avvale anche della collaborazione di Fondazione Podere Pignatelli e delle associazioni di categoria Coldiretti, Confagricoltura e Cia Piemonte.

Il 23 novembre a Torino, nella Sala Trasparenza del Palazzo della Regione Piemonte, il Settore fitosanitario regionale ha organizzato il convegno per presentare le attività in corso e per illustrare possibili sviluppi futuri. Sono intervenuti: l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa,Paolo Balocco direttore dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, Dirigente efunzionari del Settore fitosanitario, rappresentanti della Fondazione Agrion, e della 3A Srl, i presidenti di Coldiretti, Confagricoltura e Cia Piemonte, e rappresentanti di DISAFA – Università di Torino.

L’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa, in apertura dei lavori ha dichiarato: “Il progetto Seria mette a disposizione di tutti, dati agro-meteo, bollettini tecnici suddivisi per le principali filiere produttive ed informazioni tecnico-scientifiche previsionali di supporto alle decisioni che sono di grande utilità pratica per le aziende agricole piemontesi ed il personale tecnico operante in agricoltura. Attraverso bollettini tecnici derivanti da momenti di coordinamento tra personale operante nell’ambito dell’assistenza tecnica in agricoltura si fornisce un prezioso contributo conoscitivo ed operativo per l’applicazione ed il miglioramento delle tecniche di produzione integrata e biologica. L’erogazione di questi servizi costituisce base fondamentale per affrontare le sempre più frequenti criticità climatiche e fitosanitarie che colpiscono le nostre colture. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti insieme alle aziende agricole del territorio, in quanto la realizzazione del sistema di servizi è stato possibile grazie al lavoro in sinergia in questi anni”.

I dati rilevati sul territorio piemontese derivano da:

- 130 stazioni meteorologiche elettroniche;

-5 centri sperimentali: Boves (Cn) per orticoltura, Carpeneto (Al) per viticoltura, Cravanzana (Cn), corilicoltura, Manta (Cn) per frutticoltura, Villafranca Piemonte (To) per cerealicoltura

- 50 aziende agricole pilota che rappresentano le 5 filiere produttive di orticoltura, viticoltura, corilicoltura, frutticoltura e cerealicoltura

Il sistema di servizi si basa sull’acquisizione di dati meteo e dati in campo agrometeorologici e fitopatologici per le principali colture agricole della regione. Questi dati, vengono archiviati su una piattaforma informatica ed elaborati usando strumenti modellistici di tipo fitopatologico entomologico ed agronomico. La struttura tecnica di SERIA utilizzando i dati ed i risultati di queste elaborazioni produce e pubblica i bollettini periodici, suddivisi per filiera produttiva, nei quali sono descritte le situazioni meteorologiche e fitosanitarie e sono riportati i consigli tecnici operativi di gestione colturale integrata e biologica.

I bollettini sono resi disponibili sulla Bacheca dei Bollettini, sul sito della Regione Piemonte, e sono consultabili e utilizzabili da tutti. Sulla Bacheca oltre ai bollettini è possibile consultare altre sezioni legate ad altri servizi agrometeorologici come elaborazioni climatiche, allertamento preventivo da gelate, spandimento dei reflui zootecnici, ed è possibile accedere alla piattaforma per la formulazione di bilanci idrici a scala di appezzamento.

Il link alla bacheca dei Bollettini dal sito:https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan

Il sistema si presenta come uno strumento modulare che potrà arricchirsi nel prossimo futuro di nuovi contenuti e servizi, importanti per conoscere e comprendere l’andamento di un’annata e interpretare i diversi fenomeni biotici od abiotici che si via via si manifestano nei singoli agroecosistemi piemontesi.