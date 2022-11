“Orange the world”, la Questura di Vercelli si illumina di arancione

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Questura di Vercelli ha deciso di aderire all’iniziativa “Orange the world”, promossa dall’Associazione “Soroptimist International Italia”, da tempo impegnata nella promozione dei diritti umani, dell’uguaglianza e dello sviluppo della condizione femminile; nell’anno 2020 la citata Associazione ha sottoscritto con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza un protocollo d’intesa per promuovere iniziative didattiche, formative e divulgative nelle materie di interesse comune. Pertanto, al fine di omaggiare la campagna di sensibilizzazione “Orange the World”, a partire dalla sera di giovedì 24 fino alla sera del 25 novembre, l’ingresso pedonale della Questura di Vercelli verrà illuminato con fari di colore arancione, colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere.