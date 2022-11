Dal Nord Ovest: alla vigilia della giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia arresta un uomo per stalking

Oggi, 24 novembre, è stata data esecuzione ad un provvedimento restrittivo nei confronti di un soggetto gravemente indiziato del reato di atti persecutori ( c.d. stalking) nei confronti della ex compagna.

Nonostante all’uomo fosse stato notificato pochi giorni fa un ammonimento per atti persecutori previsto dall’art.8 del D.L. n. 11/09 da parte del Questore di Vercelli con il quale veniva invitato redarguito a desistere dalle condotte gravemente vessatorie nei confronti della donna, lo stesso ha perseverato tempestandola di telefonate, messaggi minatori e pedinamenti.

In seguito agli immediati accertamenti investigativi svolti dalla Squadra Mobile ed alle loro risultanze, la Procura della Repubblica ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo.

Il provvedimento è stato eseguito nel pomeriggio odierno da personale della Squadra Mobile che, dopo aver rintracciato l’uomo ed espletato le formalità di rito, lo ha associato presso la locale Casa Circondariale.