Quaregna: Tecnica delle monetine ancora in voga, sottratta una borsa nel parcheggio del supermercato

Tecnica delle monetine ancora in voga, sottratta una borsa nel parcheggio del supermercato

Eppure ci si casca ancora e non per ingenuità, i delinquenti sanno perfettamente utilizzare la tecnica e individuare momento giusto e vittima ideale.

Magari si va di corsa, magari i ladri non sembrano delle cattive persone, fatto sta che la tecnica delle monetine ha nuovamente mietuto una vittima. Ieri, intorno a mezzogiorno, nel parcheggio del supermercato, una signora si è accorta troppo tardi del raggiro e della mancanza della sua borsa dopo che era stata distratta ad arte dai due complici. Amara sorpresa per i ladri visto che nella stessa erano contenuti solo documenti e non denaro.

I Carabinieri indagano sull'accaduto.