Lupi a Vaglio Pettinengo, in un video il passaggio dei due esemplari. I residenti: “C'è preoccupazione”

Nuovo avvistamento di lupi nelle vallate del Biellese. L'ultimo caso è stato segnalato da alcuni residenti di Vaglio Pettinengo che, nella notte del 20 novembre, hanno registrato con l'ausilio di una telecamera notturna il passaggio di due esemplari, nella parte posteriore delle abitazioni.

“A pochi passi dalla porta d'ingresso - sentenziano gli abitanti – Non è la prima volta che notiamo la loro presenza. Ma una volta si trovavano in mezzo ai boschi. Ora, mese dopo mese, stanno prendendo coraggio e si avvicinano sempre di più alle case. Non abbiamo paura ma non possiamo dire che non siamo preoccupati. Forse bisognerebbe cominciare ad affrontare il problema nelle sedi istituzionali".