Valdilana, ritorna la magia del Presepe Gigante di Marchetto

Dal 3 dicembre 2022 fino all’8 gennaio 2023 ritorna, per la sua 35.a edizione, la magia del Presepe Gigante di Marchetto. Viene nuovamente allestito “alla grande” a Mosso, Comune di Valdilana (Biella-Alto Piemonte), grazie all’impegno dei volontari del gruppo Presepe della Pro Loco di Mosso.

Il grandioso presepe, con tutta probabilità il maggiore in Italia, ha mantenuto il nome della borgata mossese dove ha avuto origine nel 1980, e da qualche anno è preparato tra le vie e gli angoli più caratteristici del centro storico di Mosso S. Maria. Con le sue duecento figure a grandezza naturale, i momenti di vita e i mestieri riproposti, è in pratica un grande museo etnografico all'aperto che ricostruisce ambienti della memoria popolare. Con il loro cammino verso la Natività, i visitatori vanno a confondersi con i personaggi e in questo modo il Presepe, come per magia, da gigante diventa vivente.

Il percorso di visita è libero e aperto a tutti, può durare circa un’ora ed è fattibile anche per persone con disabilità, grazie a brevi deviazioni che evitano scalette e impedimenti. Rievoca in modo storico, ma allo stesso tempo toccante, la vita povera e umile delle passate generazioni. Il percorso porta alla tradizionale Natività, allestita nello spazio all’aperto del Centro Anziani di Mosso, coinvolgendo in questo modo anche gli ospiti della struttura.

Durante il periodo di apertura sono previsti momenti di animazione con serate, spettacoli, percorsi enogastronomici, oltre alla fiaccolata e allo storico Falò della Vigilia a Marchetto, per la sera del 24 dicembre. Aperto tutti i giorni dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, dalle ore 10 alle 22.

Info: presepegigante@gmail.com, 334 6142971 (Luisella Aimone) - 335 7852310 (Franco Grosso) Facebook: Presepe Gigante di Marchetto www.presepegigantemarchetto.it