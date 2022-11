Sabato “Una castagna per la vita” con la Fulgor Ronco Valdengo - Foto pagina FB Fulgor Ronco Valdengo

“Una castagna per la vita” è il titolo della giornata benefica organizzata per sabato 26 novembre dalla Fulgor Ronco Valdengo nell’area feste di Valdengo (via Libertà 30) vicina al campo sportivo.

Lo scopo della giornata è raccogliere fondi in favore di due associazioni che si adoperano per aiutare il prossimo: l’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma e l’Associazione Auser Volontari Cossato.

Per informazioni si possono contattare Davide (3883692563) e Luca (3474836793)