Gaglianico: al via la digitalizzazione delle pratiche edilizie

In questi mesi l’Ufficio Tecnico del Comune di Gaglianico è stato oggetto di un importante “snellimento burocratico”.

«Partendo dal 2010 ed andando a ritroso fino al 2016, anno in cui ci eravamo attivati per la ricezione delle pratiche digitali, sono state digitalizzate circa 1.000 pratiche edilizie e quasi tutti i gruppi condominiali realizzati antecedentemente - spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Mazzali - L’intera operazione comprende la digitalizzazione di tutte le pratiche che va a sommarsi all'importazione sulla piattaforma GisMaster che avverrà a breve. Grazie al lavoro svolto dall’Ufficio Tecnico durante il periodo di lockdown, chiunque potrà visionare online gli elenchi delle pratiche edilizie effettuate dal 1948 al seguente link: https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=096026&IdSU=Sue&IdPage=Con.

Oggi così accedere agli atti nel nostro Comune sarà molto più immediato in quanto sarà sufficiente consultare gli elenchi e compilare la domanda online, inviarla con posta elettronica e l’ufficio preposto procederà alla convocazione per la visione delle pratiche oggetto della richiesta. I fascicoli digitali permettono di ridurre i tempi per la visione e la trasmissione delle pratiche, senza contare il risparmio ambientale in termini di riduzione di carta e toner per le fotocopie».