Biella: Carabinieri con Soroptimist nella campagna “Orange the world” 2022

Il 25 novembre 2022, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, avrà inizio la campagna internazionale “Orange the world”, promossa dalle Nazioni Unite e sostenuta in Italia dal Soroptimist International, che prevede, fino al 10 dicembre, “Giornata Internazionale dei Diritti Umani,” lo svolgimento di iniziative di sensibilizzazione delle Istituzioni, della società civile e dei media, colorando simbolicamente di arancione (colore simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere) edifici, monumenti e strade.

L’Arma dei Carabinieri, da sempre impegnata su tale tematica, ha aderito all’iniziativa ed illuminerà, nella giornata del 25 novembre, la sede del Comando Generale a Roma. Analogamente, a Biella, verrà illuminata di arancione la sede del Comando Provinciale di via Rosselli.

I Carabinieri di Biella, già da tempo collaborano con il Soroptimist Club di Biella nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per sé”, ed hanno ricevuto, nel 2019 e nel 2021, due kit informatici che vengono utilizzati dai Comandi dell’Arma di tutta la Provincia per procedere all’escussione delle vittime di violenza nel delicato momento della denuncia, in un ambiente familiare, più favorevole e non ulteriormente traumatizzante.