Biella Corse, Davide Negri è campione italiano velocità su terra

Un altro titolo si è aggiunto questo fine settimana nel "palmares" di Biella Corse. Il biellese Davide Negri, chiudendo al primo posto di categoria la Cronoscalata di Tandarò, corsa a Buddusò in Sardegna (provincia di Sassari), si è infatti laureato Campione Italiano Velocità su Terra 2022. Un titolo che va ad aggiungersi ai tantissimi già conquistati da Negri in vari ambiti, dal fuoristrada alle gare su ghiaccio, dai rally moderni alle gare per auto storiche. In Sardegna il pilota Biella Corse, con il suo Proto Hosek 3500, sabato ha vinto la categoria 5/Superbuggy e si è piazzato al 3° posto della classifica assoluta, mentre domenica ha chiuso al sesto posto assoluto la particolarissima prova "Il Re di Tandalò".

"La Cronoscalata su Terra di Tandalò" spiega Rudy Briani, titolare di DrivEvent Sas e co-organizzatore dell'evento "è l’unica prova italiana in salita su fondo sterrato dove si sfidano i migliori piloti di tutte le tipologie di auto, da rally, 4×4 e buggy. La gara, che è valida per il Campionato Italiano Velocità su Terra AciSport (con il coefficiente 1,5), si è corsa sabato sulla strada sterrata larga e divertente, lunga 5 chilometri, che va da Buddusò fino al Parco Eolico di Tandalò. Il giorno dopo, invece, tutti i vincitori delle diverse categorie si sono sfidati nel cosiddetto "manscione finale", una salita secca al termine della quale, a chi ha segnato il miglior tempo assoluto, è stato assegnato il Trofeo Re di Tandalò".

Va ricordato che all'evento ha preso parte, sempre con le insegne di Biella Corse, anche il giovane Alessandro Negri che, alla guida della Subaru Impreza Prototipo in passato utilizzata da papà Davide, ha chiuso primo di gruppo 2/Tax e ottavo nella classifica assoluta della gara. Con questo risultato Alessandro ha chiuso al quarto posto assoluto il Campionato Italiano Velocità su Terra (categoria VST 2022 Gruppo 2 Tax).