Biella Corse, buoni risultati al 2 Laghi e al Valli Imperiesi

Buoni risultati per gli equipaggi e i navigatori Biella Corse in gara, quest’ultimo fine settimana, a Baveno, al Rally 2 Laghi, e a Imperia, alla Ronde Valli Imperiesi. Il prossimo fine settimana, invece, ne “La Grande Corsa” di Chieri, saranno in gara gli “storici”.

Rally 2 Laghi

Buoni risultati, nel Verbano Cusio Ossola, per gli equipaggi e i navigatori Biella Corse al via dell'8° Rally 2 Laghi - Rally dell'Ossola. Il miglior risultato dei tre equipaggi della Scuderia è stato ottenuto da Emanuel Comparoli e Marco Bevilacqua che, con la loro Skoda Fabia (Gruppo RC2N, classe R5) Technorace, hanno chiuso la gara al 7° posto assoluto, di gruppo e di classe. "Dopo un anno senza correre è sempre dura" ha commentato il pilota al termine "figuriamoci quando succede di partire fra i primi, in mezzo a ottimi piloti e alla guida di un missile come la nostra Skoda! Comunque sia per me, che sono un pilota della domenica, e il mio naviga chiudere al settimo posto assoluto è a dir poco una grande soddisfazione!". Per quanto riguarda gli altri equipaggi Biella Corse, Andrea Dago e Greta Pandiani, al via con una Citroen Saxo VTS (gruppo RC4N, classe A6), hanno invece chiuso secondi di classe, tredicesimi di gruppo e ventisettesimi assoluti. Niente da fare, invece, per Pietro Colla e Pietro Monti, che avrebbero dovuto gareggiare con una Renault Clio William (gruppo RC4N, classe A7) ma per problemi tecnici non hanno preso il via. Fra i navigatori Biella Corse in gara con piloti di altra scuderia, il miglior risultato è stato ottenuto da Luca Pieri, in gara con il pilota Filippo Serena su di una Peugeot 208 GT (gruppo RC4N, classe Rally4). Hanno infatti chiuso quinti di classe, settimi di gruppo e diciottesimi della classifica assoluta. "La gara è andata bene e siamo contenti" ha commentato il navigatore al termine. "Chiudere con un quinto posto di classe e un diciottesimo posto assoluto per un pilota come Filippo che corre tre volte all'anno ... è un buon risultato!". Decisamente soddisfatto Mattia Nicastri, che al 2 Valli ha affiancato il pilota Christian Cavalli su di una piccola Fiat 600 (gruppo RC6N, classe A0), chiudendo primo di gruppo, di classe e al 41° posto assoluto. "Per me era la prima esperienza con questa piccola vettura, bella da usare e divertente. Per il resto posso solo dire che è stato "interessante" il salto dalle R5 a questa A0!". Biella Corse anche sul secondo gradino del podio, dove è salito il giovane navigatore Gabriele Meloni che ha corso a fianco del pilota Matteo Sanfilippo su di un'altra Fiat 600 (gruppo RC6N, classe A0). Hanno chiuso secondi di gruppo e di classe e cinquantaquattresimi assoluti. "La nostra è stata una bellissima gara" ha commentato Gabriele al termine; "siamo contenti, perché con una piccola 600 di più non potevamo proprio fare!". Sfortunata invece la prova di Enrico Gatto, che in questa occasione sedeva a fianco del pilota Jason Bosotti su di una Mitsubishi Lancer Evo (gruppo RC2N, classe N4). So sono dovuti ritirare nel corso della terza prova, per rottura del cambio.

Ronde Valli Imperiesi

Tutto bene anche per l’equipaggio Biella Corse Giovanni Chisci e Mirko Ferrentino, che domenica, a Imperia, hanno preso parte all'11° Rally Ronde Valli Imperiesi con una Peugeot 106 S 16 (gruppo RC5N, classe N2). Hanno chiuso la gara al terzo posto di classe e del Trofeo N2 by 3F Competition, decimi di gruppo e cinquantaduesimi assoluti. "La nostra è stata una gara difficile" ha commentato il pilota al termine; "comunque sia abbiamo chiuso al terzo posto di una classe affollata, con ben venti partenti. Non male!"

La Grande Corsa

C’è grande attesa nel mondo delle gare storiche per La Grande Corsa di Chieri che si corre questo fine settimana (sabato 26 novembre) sulle colline fra Asti e Torino. La gara infatti, ultimo rally storico del Nord Ovest, decreterà i vincitori del Trofeo Rally Zona 1, del Memory Fornaca e della Michelin Historic Rally Cup. Fra i favoriti di gara, in quanto vincitore della precedente edizione, c'è il pilota Biella Corse Davide Negri (fresco di titolo nell'Italiano Velocità su Terra), nuovamente al via con la Subaru Legacy 4Wd (4° raggruppamento, gruppo A, classe oltre 2000 cc.) della Balletti Motorsport. Al suo fianco quest'anno avrà la navigatrice Loretta Casagrande. Sempre nel rally ci sarà anche il navigatore Biella Corse Luca Pieri, a fianco del pilota Paolo Pastrone su di una Opel Kadett GT/E 1.9 (3° raggruppamento, gruppo 2, classe fino a 2000 cc.). “Andiamo a Chieri per fare una bella gara" ha commentato Pieri "e cercare di portare a casa il primo posto del Trofeo Michelin Autostoriche. Incrociamo le dita!”. Un equipaggio della Scuderia sarà anche presente nella prova di Regolarità Sport de La Grande Corsa. Ci saranno infatti, come l'anno scorso, David De Faveri e Marco Blotto, in gara con la loro sempre valida Peugeot 205 Rallye (9° raggruppamento). Il rally partirà alle 8,00 di sabato 26 novembre da Riva presso Chieri, dove si concluderà a fine giornata (a partire dalle 16,35). In programma ci sono 7 prove speciali, ricavate da tre passagi sulla "Moncucco" (di 13,20 chilometri), e due sui tracciati "Morasengo" (di 8,98 chilometri) e "Verrua Savoia" (di 7,46 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 259,42 chilometri, di cui 67,34 di prove cronometrate.