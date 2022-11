Gruppo consigliare Pd Biella: "Le Funivie sono in bilico sull’orlo del baratro"

Riceviamo e pubblichiamo: "Lunedì 7 novembre in occasione del Consiglio Comunale, abbiamo posto alcune domande all’assessore Greggio, riprendono un’interrogazione già fatta il 31 agosto, alla quale non avevamo ancora avuto risposta.

1. Quali iniziative si intendono mettere in campo per valorizzare la conca di Oropa anche in assenza dell’impianto di risalita?

2. Come verranno gestiti i lavori alle funivie in assenza di personale, visto che nel corso del 2022 tutti i dipendenti delle funivie si sono licenziati, ad esclusione della segretaria amministrativa?

3. C’è stato un interessamento del Comune per evitare che tutti i dipendenti fuggissero dalla Fondazione, incluso il bar che ha chiuso a fine agosto?

4. Perché non sono stati apposti avvisi ai turisti per informare della chiusura prolungata degli impianti?

5. Quali provvedimenti sono stati messi in campo per salvaguardare l’impianto della Cestovia del Camino?

Per l’Assessore Greggio i turisti a Oropa sono aumentati dell’11%, non importa se non ci sono più dipendenti che conoscono l’impianto, quando arriverà l’azienda per fare i lavori daranno loro le chiavi della funivia e per quanto riguarda la presenza del bar delle funivie si tratta di un contratto tra privati. Alla fine del suo mandato la precedente gestione ha lasciato un bilancio risanato, uno studio di fattibilità per riqualificare tutta la Conca di Oropa, che bastava presentare a uno dei numerosi bandi del PNRR per trovare finanziamenti A FONDO PERDUTO e un contatto con Monterosa 2000, Società partecipata della Regione Piemonte che gestisce gli impianti di Alagna.

Questa giunta, ha smantellato tutto: non confermato per un secondo mandato il presidente uscente che aveva anche dato la propria disponibilità ad una forma di

collaborazione per portare avanti la revisione della Funivia disgiungendola dalla difficoltosa amministrazione ordinaria, messo in un cassetto il progetto C.O.R.O., rinunciando a cercare fondi europei, con la conseguenza che il Comune dovrà indebitarsi per fare un lavoro che poteva essere fatto A COSTO ZERO e interrotto le interlocuzioni con Monterosa 2000, che ora si cerca disperatamente di riallacciare.