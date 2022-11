Fdi Biella in trasferta a Strasburgo, Franceschini: "Due giorni interessanti e impegnativi"

Il gruppo dirigente e gli amministratori della Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia Biella in trasferta al Parlamento Europeo di Strasburgo, ospite dell’On. Carlo FIDANZA.

Così il Segretario Provinciale di Fratelli d’Italia Cristiano Franceschini: “Due giorni interessanti e impegnativi, abbiamo partecipato alla conferenza sul funzionamento delle istituzioni europee, alla visita dell’emiciclo e del Parlamentarium e alla conferenza organizzata dall’ On. Carlo Fidanza sul tema: ”L’UE e l’immigrazione”.

"L’immigrazione clandestina e il suo favoreggiamento resta un reato, in Italia l’emergenza migratoria è ormai insostenibile. L’unione Europea deve aiutare gli Stati ad affrontare il problema, non ostacolarli e per farlo e per salvare vite umane serve innanzitutto bloccare o limitare le partenze”.