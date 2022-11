Assemblea ANCI a Bergamo, Pella: “Grazie Presidente Mattarella, faro di comuni e sindaci”

“Ringrazio di cuore il Presidente Mattarella per aver preso parte e per essere intervenuto, anche quest’anno, alla XXIX Assemblea ANCI che si sta tenendo a Bergamo. Noi tutti Sindaci e Amministratori locali d’Italia conquistiamo ogni giorno, sul campo, la fiducia dei cittadini, la stessa che tutti riponiamo nei confronti del Presidente Mattarella, il nostro primo cittadino”. A parlare il vicepresidente vicario dell'ANCI Roberto Pella.

E aggiunge: “Ho particolarmente apprezzato un passaggio del discorso del Presidente che ha inteso sottolineare la necessità di assicurare pari trattamento a tutti i comuni, inclusi i più piccoli e quelli situati nelle aree interne del Paese. Non ha mancato un riferimento importante al tema della legalità e alla necessità di definire regole certe sul ruolo dei sindaci. Chiediamo di essere ascoltati, chiediamo semplificazioni, ma continueremo a impegnarci per realizzare gli obiettivi del PNRR, per costruire un Paese più bello e più forte, tutti insieme”.