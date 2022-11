Dalla “Cena del Cavolo” agli aperitivi natalizi: Tutte le novità di Caffetteria Interno 21

Con un ampio dehor esterno riscaldato ed una sala interna con camino, la Caffetteria Interno 21 è pronta ad accogliere gli ospiti anche nel periodo invernale. L’ambiente calmo e tranquillo del locale, posizionato in centro città, diventa il luogo ideale per una colazione, una pausa pranzo e – su prenotazione – un luogo per eventi privati.

Dalle ore 8:00, infatti, la caffetteria prepara colazioni fatte in casa di ogni tipo, anche vegane, prediligendo prodotti ed ingredienti a km 0, come lo yogurt del caseificio Valle Elvo - che si può unire a semi, cereali, miele biologico e frutta fresca -, le torte artigianali, gli smoothies di frutta fresca preparati sul momento con ingredienti scelti dal cliente, senza dimenticare gli estratti di frutta e verdura di stagione, equilibrati nel gusto e nel sapore. Inoltre, ogni giorno viene inserita tra le colazioni una proposta speciale “fuori menù”.

Caffetteria Interno 21 si prepara al periodo delle feste organizzando – sempre su prenotazione – aperitivi sfiziosi, per gruppi piccoli e grandi, anche aziendali, che potranno scegliere se gustarli direttamente al lo-cale oppure prenotare la consegna a casa o in ufficio; in questo ultimo caso, lo “staff del 21” provvederà a consegnarli ai clienti direttamente nel luogo concordato. Sempre su prenotazione e a disposizione per la consegna a domicilio sono le torte della Caffetteria, preparate in casa seguendo sempre la linea del gusto ponendo grande attenzione alla qualità.

Venerdì sera, 25 novembre, dalle ore 20:00 è in programma la "Cena del Cavolo": verranno servite diverse portate che vedranno tutte protagoniste l’ortaggio d’eccellenza di questa stagione, il cavolo. Si parte con un aperitivo di benvenuto per proseguire con un tris di antipasti (capunet, cavolo in bagna cauda e sformatino di cavolo su crema di parmigiano), una zuppa Valpellinentze e, infine, un dessert della casa. Il costo è di € 25 a persona e include acqua, vino e caffè. La prenotazione è obbligatoria al numero 351 7458514.

Caffetteria Interno 21 si trova in Via Marconi 21 a Biella (giardino Fondo Edo Tempia). Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 15:00.

Per info: (Cell.) 351 7458514

Pagina Facebook: www.facebook.com/Interno-21-Caffetteria-107893966218813

Pagina Instagram: www.instagram.com/caffetteriainterno21