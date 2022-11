"I servizi operativi e divulgativi della Regione a supporto dell’agricoltura sostenibile", se ne parla in un convegno

Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici con Fondazione Agrion e 3A s.r.l., tramite i fondi PSR 2014-2020, Operazione 1.2.1 - Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo, ha realizzato il progetto SERIA “Servizi operativi innovativi per l’applicazione delle tecniche di produzione integrata e biologica”, per promuovere e sostenere tecniche di produzione e di gestione delle coltivazioni compatibili con la tutela dell’ecosistema, delle risorse naturali e del paesaggio, utili a mitigare e contrastare i cambiamenti climatici e a razionalizzare l’impiego delle risorse disponibili.

Il progetto SERIA è un sistema integrato composto da servizi operativi tecnico-scientifici, a supporto delle produzioni integrate e biologiche, al fine di fornire strumenti di supporto alle decisioni basati su un approccio multidisciplinare. Il sistema si basa su una serie di punti di monitoraggio sul campo in cui vengono effettuate le indagini agrometeorologiche e fitopatologiche per le principali colture agricole della Regione. Queste informazioni, elaborate da uno staff di tecnici, anche attraverso l'impiego di sistemi modellistici di previsione, consentono di fornire indicazioni operative nel corso dell'anno per le corretta gestione delle colture agrarie.

Nel corso del convegno verranno illustrati l’utilità e la ricaduta delle attività, il sistema informativo allestito ed i sistemi di supporto alle decisioni adottati, nonché le attività di coordinamento dei tecnici e di diffusione e divulgazione delle informazioni. Verranno inoltre presentati possibili nuovi servizi derivanti dalle attuali linee di ricerca nei campi dell’agricoltura di precisione e dell’utilizzo di tecnologie innovative.

PROGRAMMA

Ore 9,30 - Apertura lavori e saluti; Marco Protopapa - Assessore Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca Regione Piemonte; Paolo Balocco - Direttore Direzione Agricoltura e Cibo Regione Piemonte

10,00 - Il progetto SERIA nell’attuale contesto normativo Luisa Ricci – Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici Regione Piemonte

10,10 - La struttura organizzativa e la gestione del progetto Massimo De Marziis - 3A S.r.l.

10,15 - Obiettivi del progetto e i sistemi di supporto alle decisioni Federico Spanna - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici Regione Piemonte

10,30 - L’infrastruttura tecnologica Laura Alemanno - 3A S.r.l.

10,45 - Le attività di campo e di coordinamento tecnico e di divulgazione Matteo Bontà, Lorenzo Berra - Fondazione Agrion

11,00 - Il servizio web della Regione Piemonte Tiziana La Iacona, Irene Vercellino - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici Regione Piemonte

11,15 - Il ruolo della consulenza tecnica in agricoltura; Giacomo Ballari – Presidente Fondazione Agrion; Roberto Moncalvo – Presidente Coldiretti Piemonte; Enrico Allasia – Presidente Confagricoltura Piemonte; Gabriele Carenini - Presidente CIA Piemonte

11,45 - Osservazione della Terra e trasferimento tecnologico: prodotti e servizi all’Agricoltura Enrico Borgogno – DISAFA, Università degli studi di Torino

12,00 - Agricoltura di precisione e servizi agronomici Massimo Blandino – DISAFA, Università degli studi di Torino

12,15 - Le tecnologie digitali per la razionalizzazione dell’uso dei fertilizzanti – progetto DIGIFERT Simona Avagnina - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici Regione Piemonte

12,30 - Discussione

Link al programma: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-11/programma_convegno_seria_2022.pdf