Assemblea di Confartigianato Imprese a Roma, Gatti: "Importante segnale anche dal Governo", FOTO

“Nei prossimi anni vorremmo considerarci come artigiani dell’Italia, occupandocene con la stessa meticolosità, dedizione, pazienza e amore con cui un artigiano si occupa dei suoi prodotti”. Con queste parole il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è rivolta all’Assemblea di Confartigianato riunita ieri martedì 22 novembre a Roma. Presenti all'evento in rappresentanza di Confartigianato Biella il presidente Cristiano Gatti, il direttore Massimo Foscale, Tiziana Negro del Movimento Donne Impresa e il consigliere Leonardo Cavaliere.

Il Premier Meloni ha risposto punto per punto alla relazione del Presidente di Confartigianato Marco Granelli il quale ha offerto la forza degli artigiani e delle micro e piccole imprese quali ‘costruttori di futuro’, anche per le nuove generazioni, confidando in un nuovo patto di fiducia tra lo Stato e le imprese, per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese”.

"Siamo davvero rimasti molto soddisfatti - commenta il presidente Gatti -, sia per la grande partecipazione dei delegati, circa 1600, che rappresentanti del Governo, presenti in 150, tra i quali il Presidente del Consiglio e il Presidente del Senato Ignazio La Russa".

Durante l'assemblea sono stati toccati temi importanti come il caro energia, e la burocrazia. "Siamo fiduciosi di questo Governo - conclude Gatti - . Sembra che ci siano i presupposti per poter per esempio immaginare una burocrazia più snella. E poi sembra che finalmente ci sia un occhio di riguardo anche per la piccola e media impresa e attenzione al settore dell'artigianato".