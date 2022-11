Tragedia a Canelli: un padre avrebbe ucciso il figlio. L'uomo è in caserma

Aggiornamento

Sarebbe partito da una lite familiare l'omicidio verificatosi questa mattina all'alba in una casa di Canelli, zona via Giovanni XXIII. Un 61enne avrebbe ucciso il figlio di 26 anni, con un oggetto affilato. A dare l'allarme sarebbe stato lo stesso padre, che ha chiamato i carabinieri confessando l'omicidio del figlio. Arrestato, si trova ora in caserma dei carabinieri a Canelli. Secondo quanto si apprende, la situazione familiare era tesa da qualche tempo. Seguiranno aggiornamenti.

Il fatto

Questa mattina a Canelli è stato scoperto un omicidio in via Giovanni XXIII. Indagano i Carabinieri. Secondo le primissime informazioni, un padre avrebbe ucciso il figlio. Non sono resi noti ulteriori dettagli. L'uomo sarebbe stato arrestato e indagano i carabinieri. Al momento il presunto autore dell'omicidio è in caserma a Canelli per essere ascoltato.