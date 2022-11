Allarme in Valsesia, escursionista accusa malore in ferrata

Intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in serata per recuperare un ferratista vittima di un malore sulla ferrata dei Falconieri a Varallo Sesia. La chiamata di emergenza è stata lanciata poco prima del buio, consentendo al Servizio Regionale di Elisoccorso di sbarcare al verricello il solo tecnico del Soccorso Alpino prima di rientrare in base.

Nel frattempo, da valle sono partite a piedi le squadre a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che sono salite in direzione dell'infortunato. L'uomo è stato riaccompagnato a valle insieme al compagno di escursione. L'intervento si è chiuso intorno alle 20.