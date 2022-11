Elicottero precipitato a Piedicavallo, stava effettuando lavori aerei: pilota in codice rosso

Aggiornamento ore 12.45

Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso nel comune di Piedicavallo per un elicottero privato precipitato nello svolgimento di lavori aerei. Sul posto è stata inviata in prima battuta l'eliambulanza con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo che ha individuato un ferito, presumibilmente il pilota, lo ha stabilizzato e ospedalizzato in codice rosso. Presenti anche Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri.

Il fatto

Per cause ancora da accertare è precipitato un elicottero in alta Valle Cervo, a Piedicavallo, dietro il cimitero della frazione di Montesinaro. Il fatto è successo nella mattinata di oggi, 23 novembre.

Stando alle prime informazioni raccolte, il pilota è stato estratto dal mezzo e portato in ospedale. Sarebbe in gravi condizioni. Al momento sembra che non ci siano altre persone coinvolte.

Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri, Soccorso Alpino, 118 e il sindaco Carlo Rosazza Prin. Sono in corso gli accertamenti del caso per stabilire la dinamica dell'incidente.