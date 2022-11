Biella, tabaccheria nel mirino dei ladri: portati via pacchetti di sigarette (foto di repertorio)

Indagini in corso per identificare i responsabili del furto avvenuto all'interno di una tabaccheria di Biella. Il fatto si è consumato nella tarda serata di ieri, 22 novembre: stando alle prime informazioni raccolte, i malfattori avrebbero asportati alcuni pacchetti di sigarette. Al momento, è in fase di quantificazione l'ammontare del danno. Gli accertamenti del caso sono affidati ai Carabinieri.