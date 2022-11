Biella, sospesa la licenza ad un bar del centro

In data 23 novembre, personale della Polizia di Stato in forza presso la Squadra Amministrativa della Questura di Biella ha notificato alla titolare di uno noto bar del centro città il provvedimento amministrativo - ex art 100 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza - con il quale il questore della provincia di Biella ha disposto la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per quindici giorni.

Il provvedimento cautelare è scaturito a seguito di una serie di accertamenti e controlli di polizia durante i quali le forze dell’ordine hanno identificato in più occasioni numerosi soggetti con precedenti penali all’interno dell’esercizio pubblico, tanto da divenire ritrovo di persone dedite alla commissione di reati negli ultimi due anni. Il locale, già colpito dallo stesso tipo provvedimento nell’anno 2018 per dieci giorni, dovrà ora invece rimanere chiuso per quindici giorni.