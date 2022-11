Biella, investito sulle strisce da un'Apecar: 66enne finisce in ospedale

Attimi di paura nella giornata di ieri, 22 novembre, a Biella: stando alle ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, un uomo di 66 anni, residente in città, è stata investito mentre stava camminando sulle strisce pedonali in via Rosselli.

A travolgerlo, per cause da accertare, un'Apecar condotta da un 85enne di Biella. A seguito dell'urto, il malcapitato è finito a terra e avrebbe riportato ferite non gravi. Subito assistito dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.