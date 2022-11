A Città Studi torna “WOOOOOW! Io e il mio futuro” il salone dell'orientamento

Torna in presenza a Città Studi venerdì 25 e sabato 26 novembre la terza edizione biellese di “Wooooow! Io e il mio futuro”, il salone dell’orientamento scolastico, della formazione e del lavoro che negli ultimi due anni è stato sospeso a causa dell’emergenza Covid 19.

Fra le novità principali di questa edizione, spicca l’incontro in programma venerdì 25 settembre alle ore 17.45 nell’auditorium di Città Studi: “Provare per sognare”, che sarà trasmesso anche in diretta streaming. I protagonisti della serata saranno Paolo Bovio, Head of Instagram di Will Media, e Andrea Banino, Staff Research Scientist di Google Deepmind: due testimonial d’eccezione che racconteranno a famiglie e studenti la loro entusiasmante esperienza lavorativa e formativa. Modera l’incontro Christian Zegna, presidente Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese.

Venerdì 25 novembre, dalle ore 16:00 alle ore 18:30 al Centro Congressi; Sabato 26 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 al Centro Congressi; Progetto di orientamento rivolto agli studenti delle Scuole Medie verso gli Istituti di Scuola Superiore a cura di SBIR.

Sabato 26 Novembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 nella Palazzina Universitaria (primo piano). E' la nona edizione del progetto di orientamento rivolto agli studenti delle Scuole Superiori verso gli Istituti Universitari, realizzata a cura di BiYoung. Saranno presenti complessivamente più 30 istituti tra università, accademie e Istituti Tecnici Superiori.

Venerdì 25 novembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 nella Palazzina Universitaria (primo piano) Con la presenza di IOLAVORO, domanda e offerta di competenze troveranno un punto d’incontro: le aziende raccoglieranno CV e faranno colloqui sul posto, mentre esperti del mercato del lavoro condurranno workshop e seminari.