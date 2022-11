A Borriana cantiere di lavoro per disoccupati over 58 - Foto Comune di Borriana

Grazie ad un bando cofinanziato dalla Regione Piemonte, il Comune di Borriana ha attivato un cantiere di lavoro per disoccupati over 58, finalizzato a favorire l’invecchiamento attivo e contribuire al conseguimento dei requisiti previdenziali ai fini pensionistici.

Il cantiere prevede l’impiego di 1 persona per 260 giornate lavorative (20 ore settimanali su 5 giornate lavorative) e si svolgerà a Borriana in collaborazione con il Comune ed il suo personale.

Alla data di presentazione della domanda, gli interessati devono avere compiuto 58 anni, non aver maturato i requisiti pensionistici, essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti, essere disoccupati secondo legge.

Possono partecipare i beneficiari di misure di sostegno al reddito come il reddito di cittadinanza. Mentre sono esclusi coloro che percepiscono ammortizzatori sociali o sono inseriti in altre misure di politica attiva compresi altri cantieri di lavoro.

Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito del Comune di Borriana. La domande devono essere presentate entro le 13 del prossimo 7 dicembre