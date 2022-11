Strade storiche di montagna: il Sentiero a Rosazza del Colle della Gragliasca tra i 16 finanziati dalla Regione

La Regione ha finanziato con 850.000 euro 16 interventi sulle strade storiche di montagna, veri e propri monumenti disseminati sulle alture piemontesi inseriti nei circuiti turisti dedicati alle escursioni all’aria aperta. E tra questi c'è anche il progetto del Sentiero Rosazza al Colle Gragliasca.

«Una scelta voluta per conservare un patrimonio di bellezza unico nel suo genere - ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio – ma anche per far diventare le nostre antiche vie attrazioni turistiche che vanno incontro alla richiesta crescente degli escursionisti di vivere a contatto con la natura dentro scenari unici arrivati quasi intatti a noi che abbiamo il dovere di conservare e proporre al grande pubblico come mete turistiche».

Soddisfatto il sindaco di Rosazza Francesca Delmastro: “L'iniziativa è partita dalla compilazione di questa scheda e ha visto coinvolti anche i comuni di Sagliano e Andorno Micca che, grazie alla loro disponibilità e manifestazione d'interesse, ci hanno permesso di raccogliere tutta la documentazione nei tempi necessari. Un progetto andato a buon fine, grazie anche alla collaborazione con ATL. Un gran bel risultato, siamo contenti. Siamo convinti che il sentiero verso il Colle Gragliasca sia una zona attrattiva, sulla quale il Comune ha già nelle proprie mani uno studio di fattibilità. A dimostrazione di come l'amministrazione abbia in mente di investire in questa zona. La stessa mulattiera ha un enorme valore storico e, con l'arrivo di nuove risorse, potrà essere mantenuta e salvaguardata. È il primo di una lunga serie di iniziative che ci auguriamo ci vedrà coinvolti in prima persona”.

Nel dettaglio, i 16 interventi sono distribuiti tra Cuneo, Torino, Biella, Vercelli e Vco, alcune delle quali vere e proprie testimonianze viventi di usi e costumi delle popolazioni locali di epoche passate ma anche e soprattutto di tecniche di costruzione di cui rimangono tracce arrivate intatte fino a noi.

«Le eredità storiche sono una materia prima dal valore inestimabile – ha aggiunto l’assessore - con operazioni come questa vogliamo attrarre il turismo estero che è in espansione e apprezza la varietà dell’offerta che non ha eguali in Europa e nel mondo. Ma vogliamo anche prenderci cura di patrimoni di inestimabile valore storico e culturale».

Sono dunque 2 i progetti nelle province di Biella e Vercelli per un valore di 52.569 euro: oltre al Sentiero Rosazza al Colle Gragliasca, la Regione si è interessata anche alla via regia lungo l’antica via d’Aosta.

Sono invece 6 i progetti in provincia di Torino oggetto di interventi per un valore di 464.152 euro: strada Susa-Meana di Susa-Colle Finestre-Prà Catinat-Depot di Fenestrelle; strada dell’Assietta; strada Fenil, Pramand, Foens, Jafferau; galleria Seguret «dei Saraceni»; strada Bardonecchia-Rochemolles Colle del Sommelier; strade dei Monti della Luna; strada della Val Argentera.

Sono 5 i progetti nel distretto dei Laghi oggetto di interventi per un valore di 109.510 euro: Strada Cascata del Toce – Riale – Passo San Giacomo; strada Cadorna: Colle – Passo Folungo – Pian Vadà e salita Monte Spalavera; strada Cadorna: Pian Cavallo – Cima Morissolo; strada Cadorna: Ornavasso – Forte di Bara – Punta di Migiandone; strada Cadorna: Prato Michelaccio / Mulattiera – Montorfano.

Sono 3 i progetti in provincia di Cuneo oggetto di interventi per un valore di 223.768 euro: Altopiano della Gardetta; ciclovia del Duca; Alta Via del Sale.