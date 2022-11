LILT Biella, Rita Levis succede a Mauro Valentini come presidente

Nella seduta che si è tenuta lunedì 21 novembre, il Consiglio Direttivo di LILT Biella ha deliberato all’unanimità che sarà Rita Levis a ricoprire la carica di Presidente di LILT Biella dopo la prematura scomparsa del Dott. Mauro Valentini.

Rita Levis, da oltre trent’anni Coordinatore Infermieristico nel blocco operatorio della Casa di Cura La Vialarda - Presidio del Policlinico di Monza, è stata dal 2015 al 2019 Presidente dell’OPI (ordine delle professioni Infermieristiche) di Biella, nonchè Membro del Comitato Tecnico Sanitario di LILT Biella dal 2018 e già Vice Presidente dell’Associazione dal 2019.

“È con grande senso di responsabilità e rispetto per quello che il Dott. Valentini ha costruito in questi 27 anni, che accolgo l’incarico di Presidente di LILT Biella.Il Dott. Valentini ci ha lasciato in eredità tanti nuovi progetti e collaborazioni importanti da portare avanti ma soprattutto la promessa fatta ai biellesi nel 1995 con la nascita dell’allora Sezione Provinciale della LILT di Biella: arrivare prima della malattia grazie alla prevenzione, fornire supporto a chi sta affrontando oppure ha affrontato un tumore, accompagnare il malato e la sua famiglia nell’ultima fase della vita. Il lavoro dei prossimi anni, sia a livello di Consiglio Direttivo che di staff operativo, sarà ancora di più un lavoro corale, di squadra, in cui tutti saremo impegnati con il comune obiettivo di mantenere alto il livello dei servizi offerti e di raggiungere sempre più persone.”

Durante lo stesso Consiglio Direttivo il Dott. Giuseppe Franco Girelli è stato nominato Vice Presidente di LILT Biella. Il Dott. Girelli ricoprirà inoltre la carica di Consigliere della Fondazione Orsa Maggiore.