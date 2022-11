Green Friday, la risposta sostenibile al Black Friday

Stop allo shopping selvaggio: in soccorso di chi non resiste all’occasione, all’emozione suadente di un abito in più nell’armadio, di un accessorio, un gadget o un utensile molto spesso superfluo, arriva il Green Friday https:https://greenfriday.fr/, iniziativa nata in Francia che vuole dare una risposta alle vendite di massa a prezzi mai visti. Una consuetudine che si ripercuote sull’economia e poi, pesantemente, sull'ambiente.

Il Green Friday, invece, in risposta alle pratiche di eccessivo consumismo del Black Friday di origine americana, mira a responsabilizzare il consumatore al momento dell'acquisto, soprattutto in termini di impatto ambientale, sensibilizzando le persone sul fatto che il momento dell’acquisto è una scelta molto importante del singolo consumatore, che ha inevitabilmente conseguenze concrete sulla realtà e l’ambiente.

Aziende nel segno della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente…

Nel segno della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente non è un caso che per fronteggiare l’iperconsumismo e lo spreco negli ultimi anni siano nati dei movimenti che talvolta sono dichiaratamente di contrasto e che si pongono come obiettivo quello di far riflettere sulla sostenibilità e sul rispetto del Pianeta, sul consumo inutile di materie prime per soddisfare desideri effimeri.

Sono le aziende stesse oggi ad abbracciare politiche nuove in cui la catena produttiva viene tracciata e garantita, i macchinari aggiornati per essere più efficienti e per offrire al consumatore la certezza di avere scelto in modo etico, tenendo conto dell’esigenza sempre più marcata di evitare dispersione di acqua e di energia, di limitare l’uso di materiali inquinanti e di fibre difficili da smaltire nel tempo.

Oggi l’obiettivo perseguito ormai da molti brand è sempre di più quello di premiare beni che si riveleranno durevoli, con un’inversione di tendenza che punta sull’elevata qualità e in linea con l’economia circolare che prevede il riuso delle materie prime per realizzare nuovi oggetti, abiti, elementi di arredo, elettrodomestici. Il sovraconsumo, ormai lo si è capito, porta a esaurire più velocemente ciò di cui la Terra dispone e che è in effetti in grado di garantire al futuro dell’umanità.

…e consumatori responsabili attenti ai consumi

Se da una parte le aziende di tutto il mondo vengono chiamate in causa per produrre meglio, per certificare il loro lavoro e dimostrare in ogni passaggio la loro sostenibilità, dall’altra, sul fronte dei consumatori, è importantissimo acquistare con ponderatezza. Perché è proprio l’ultimo anello, quello che porta le persone a scegliere, a fare la differenza.

Come il Green Friday, anche il Buy Nothing Day https://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_del_non_acquisto fa appello alla responsabilità innanzi tutto, all’acquisto ponderato anziché impulsivo e noncurante dei possibili impatti che lo spreco di risorse, qualunque esse siano, può generare causando spesso problemi incontrollati che poi hanno un’enorme ripercussione soprattutto sull'ambiente.

Il Buy Nothing Day suggerisce infatti l'idea di passare un giorno intero senza fare acquisti e dimostrare così di non essere schiavi del consumismo. Assumere comportamenti corretti è indispensabile perché c’è anche un aspetto sociale e psicologico della corsa allo shopping compulsivo che si può rivelare assai fuorviante. Quante volte è capitato che un acquisto non sia dettato dalla necessità di entrare in possesso di un bene di cui abbiamo realmente bisogno, ma che rappresenti invece un modo per colmare una mancanza di felicità con un oggetto inutile. Cercare dentro di noi ciò che non va sembra più difficile di possedere qualcosa. Il bisogno di comperare prodotti di cui in realtà non si sa che farsene può trasformarsi quindi in una forma di dipendenza dalla quale bisogna guardarsi.

Più acquisti, più spreco, più rifiuti: cambiare si può

Atteggiamenti come questi hanno una diretta conseguenza sullo spreco. Poi, a catena, lo spreco si ribalta sulla crescita esponenziale delle discariche piene di rifiuti, su una quantità di plastica da smaltire (sia degli oggetti stessi che dei loro imballaggi) che finisce nei fiumi e in mare.

Per fare un esempio pratico, in Europa ogni persona scarta in media circa 11 chili di tessuti l’anno, per la maggior parte vestiti indossati una decina di volte al massimo. Secondo il rapporto di “Italia del riciclo” del Ministero della Transizione Ecologica e di Ispra, nel 2021 i rifiuti tessili censiti ufficialmente ammontano a circa 480mila tonnellate, di cui 284mila pre-consumo (dunque stoffe, filati o abiti mai utilizzati), mentre quelli post consumo raggiungono le 146mila tonnellate. Un trend che dal 2019 è in crescita di quasi il 40% rispetto al 2010 secondo lo stesso rapporto. Inoltre, una tonnellata di vestiti nuovi produce 22,31 tonnellate di Co2, mentre il riutilizzo di indumenti corrisponde a 0,152 tonnellate di Co2 (considerando solo il trasporto). E ancora, una t-shirt di cotone da 110 grammi equivale a circa 1.250 litri di acqua consumati.

Ed è pur vero che essere alla moda non significa sprecare. Comprare meno abiti, fare acquisti di seconda mano, riparare i propri capi e riciclare, aiuta a salvaguardare il Pianeta e a ridurre gli sprechi. È dunque una questione di lifestyle, una richiesta di attenzione che vuole protagoniste anche le piccole realtà locali, da supportare in un momento molto difficile per l’economia mondiale.

Proprio da queste premesse, negli ultimi anni sono dunque sorti movimenti e si sono mossi imprenditori e persone che vogliono riportare equilibrio e semplicità nella vita quotidiana, che esortano a riscoprire i valori importanti, incentivare il consumo consapevole e solidale, in altre parole che vogliono stimolare l'ecosostenibilità nelle azioni che compiamo ogni giorno rendendoci liberi di fare le scelte in base ai nostri effettivi bisogni.