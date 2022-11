Biella ha una nuova panchina rossa alla sede della CRI, Ansermino: "I volontari ne saranno i custodi", FOTO e VIDEO

Si è conclusa con un minuto di silenzio chiesto dal presidente della sezione della Croce Rossa Italiana sezione di Biella Osvaldo Ansermino, l'inaugurazione della panchina rossa davanti alla sede in via Quintino Sella nella mattina di oggi mercoledì 23 novembre.

"Dobbiamo lavorare perchè queste violenze diventino solo un brutto ricordo - ha esordito Ansermino durante la cerimonia - . La panchina è simbolo di attenzione. Dobbiamo immaginare che qui seduta ci possa essere una donna oggetto di soprusi anche solo verbali. Qui potrebbe essere seduta anche Deborah Rizzato, operaia di 24 anni, uccisa con sette coltellate alle spalle all'uscita di dove lavorava nel 2005. Sono ancora tante le vittime di violenze oggi, 95 nel 2022, è un numero che fa rabbrividire. I volontari della Croce Rossa diventeranno custodi di questa panchina e cercheranno di cogliere segnali da parte di chi chiede aiuto".

Noemi Iuvara di Opificiodellarte ha voluto lanciare un messaggio di speranza interpretando Talkin’ bout a Revolution di Tracy Chapman: "Yes, Finally the tables are starting to turn – Sì, finalmente le cose stanno iniziando a cambiare".

A prendere la parola sono stati poi i ragazzi del Liceo del Cossatese e della Vallestrona con alcune letture e interpretazioni sul tema, i ragazzi del Liceo Avogadro di Biella e i volontari della CRI. Quindi le istituzioni, la consigliera di Parità della Provincia di Biella Ilaria Sala, Maria Marenco del Gruppo Sella e Rita de Lima in rappresentanza del tavolo delle panchine rosse.

Presente anche l'assessore alle Pari Opportunità del Comune di Biella Gabriella Bessone, che con la voce rotta dalla commozione ha annunciato che presso le panchine della città saranno posati dei totem sui quali attraverso un QrCode si potranno leggere i numeri e le informazioni utili in caso di necessità.

La comitiva si è poi messa in marcia verso piazza Martiri dove c'è stata un'altra performance di Opificiodellarte, quindi ha raggiunto la panchina ai giardini Alpini d'Italia ed è terminata agli Arequipa.