Giovanili SPB, SPB Monteleone Trasporti a punteggio pieno

Un altro weekend per le giovanili della Scuola Pallavolo Biellese. In U15 la SPB Lanificio di Sordevolo vince per 3 a 1 contro Acqui Terme e si aggiudica il secondo posto in solitaria nel girone A.

La SPB Monteleone Trasporti vince 3 a 0 con una prova di forza e di continuità, i ragazzi di coach Bonaccorso sono ora secondi nel girone a punteggio pieno (Pavic ha una partita in più).

Arrivano gioie anche dal campionato UISP, in cui la U18 ha vinto a Torino contro il Volley Parella per 3 a 1, aggiudicandosi il primo posto ex aequo nel girone.

Inizia il campionato anche per l’U19, con la SPB Giuse Gallery che all’esordio perde contro la corazzata di Novi dopo una partita combattuta in tutti e tre i parziali.

U15

SPB Lanificio Di Sordevolo - Pallavolo Acqui Terme 3-1

Parziali: 25-15; 25-18; 23-25; 25-13.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone A della U15 con tutti gli impegni della nostra SPB Lanificio Di Sordevolo: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/40842 .

U17

SPB Monteleone Trasporti - Pallavolo Altiora 3-0

Parziali: 25-23; 25-22; 25-16.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U17 con tutti gli impegni della nostra SPB Monteleone Trasporti: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/40832/1 .

U18

Volley Parella - Scuola Pallavolo Biellese 1-3

Parziali: 12-25; 20-25; 25-10; 16-25.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U18 con tutti gli impegni della nostra Scuola Pallavolo Biellese nel campionato UISP: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2022-2023/giovanili/under-maschile?authuser=0 .

U19

SPB Giuse Gallery - A.S. Novi Pallavolo 0-3

Parziali: 21-25; 26-28; 21-25.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U19 con tutti gli impegni della nostra SPB Giuse Gallery: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/40831 .

Continuate a seguire i nostri profili social per rimanere aggiornati sui risultati delle nostre giovanili.