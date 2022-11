Fuoristrada: Serena Rodella, ottima prova in Sardegna

Si è svolta lo scorso fine settimana la cronoscalata di Tandalo' a Budduso' (ss) . Una bella trasferta per la driver biellese che l'ha vista impegnata in una gara con condizioni meteo decisamente avverse.

In tutto 123 gli equipaggi al via in una due giorni intensa e spettacolare con tratti dove si raggiungevano ben oltre i 150 orari. A fine gara la campionessa nazionale fuoristrada femminile 2022 può vantare un secondo posto di classe b2 dietro al velocissimo Marco Loffredo e un 70 posto in assoluta.

Si può così chiudere il capitolo 2022 e pensare alla prossima stagione. Grazie a CF PROMOTION e TECNOLOGY SOLUTION che hanno seguito in modo maniacale la mini Tdi di Rodella durante tutto l'anno.