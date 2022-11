Cronoscalata di Tandalò per i portacolori Rally & co. I risultati, foto Giulia Stella Panu

È stata una grande festa di fine stagione la Cronoscalata su terra di Tandalò in provincia di Sassari che contava si nastri di partenza ben 123 iscritti tra cui il pluricampione internazionale (biellese d'adozione) Gigi Galli.

Sulla salita di 5 km da ripetersi 5 volte al via anche due equipaggi biellesi portacolori della scuderia Rally & co, Alberto Gazzetta questa volta coadiuvato dal figlio Paolo sulla consueta Ford fiesta proto mentre sulla suzuki vitara cosworth presenti Paolo Magagnato e Sergio Callegari.

Per i Gazzetta ottime le prime 4 manche con la perla di un 44° posto nella seconda prova ma un problema agli pneumatici non consentiva al duo biellese di partecipare all'ultima salita relegandoli in 78°posizione ma comunque terzi di classe vf-b1. Ottimo risultato con una condotta di gara molto regolare per Magagnato e Callegari giunti al traguardo al 67° posto nonché secondi di classe vf-b1.