Morto Roberto Maroni, il ricordo della Lega Biella: “Figura di riferimento, perdiamo politico vero”

La notizia dell'improvvisa scomparsa di Roberto Maroni a soli 67 anni ha gettato nel dolore la classe dirigente locale del Carroccio.

A ricordarlo, sui propri canali social, Roberto Simonetti, già parlamentare della Lega: “La scomparsa di Maroni mi ha colpito profondamente. Inaspettata, ingiusta e dolorosa. La Lega, e non solo la Lega, perde un politico vero, un uomo che ha fatto dell'impegno civico la cifra della sua vita. Da lui ho imparato la concretezza del messaggio politico e dell'azione da intraprendere nelle istituzioni. Ho condiviso momenti epici e storici con lui: dalla manifestazione del 1996 sul Po, al passaggio di Segreteria Federale alla mia semplice presenza in Parlamento. Una notizia triste. Troppo triste per poter essere taciuta”.

Parole di stima anche dal commissario provinciale, nonché consigliere regionale, Michele Mosca: “Ci stringiamo al dolore della famiglia, ha saputo dimostrare, a livello istituzionale e politico, tutto il suo attaccamento nei confronti della Lega. Gli rendiamo onore e siamo profondamente dispiaciuti. Conservo un buon ricordo di lui: ero presente, sul palco del congresso, quando assunse la guida del partito. Mi congratulai personalmente con lui”.

Per il sindaco di Biella Claudio Corradino Maroni è “stata una grande figura di riferimento per tutti noi che siamo entrati nella Lega negli anni '90. L'ho conosciuto bene, una grande persona: ha dimostrato, oltre alle sue indubbie capacità, anche una non comune umiltà. Ha sicuranente lasciato un segno importante dentro ognuno di noi”.