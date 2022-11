Gli appuntamenti della giunta regionale della settimana, gli assessori in provincia

Tanti gli appuntamenti di questa settimana per la giunta Cirio e alcuni anche nel biellese.

In particolare, oggi martedì 22 alle ore 11, Candelo (BI), Sala Affreschi del Centro Culturale Le Rosminiane, via Matteotti 48, l’assessore Chiorino parteciperà alla cerimonia per celebrare il francobollo sul Ricetto di Candelo.

Sempre l'assessore Chiorino, giovedì 24 alle ore 11, Biella, Museo del Territorio Biellese, Chiostro di San Sebastiano, via Quintino Sella 54/b, parteciperà alla conferenza stampa di avvio dell’Academy di Biella.