IOLAVORO torna in presenza a Biella e Torino

IOLAVORO torna in presenza dopo tre anni di edizioni digitali: il 25 novembre a Biella nell’ambito della manifestazione “Wooooow, io e il mio futuro” e dal 30 novembre al 1 dicembre al Lingotto Fiere di Torino. L’evento più importante a livello regionale e nazionale, che promuove il lavoro e favorisce l’incrocio tra domanda e offerta con le imprese, è organizzato dall’Assessorato al Lavoro guidato da Elena Chiorino per il tramite di Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale di Regione Piemonte.

Biella, 25 novembre

Il primo appuntamento per chi è in cerca di un’occupazione è a Biella, presso la sede di Città Studi, occasione che si inserisce nella cornice di “Wooooow! Io e il mio futuro”, il salone dedicato all’orientamento formativo e professionale dei giovani, realizzato grazie alla collaborazione di enti e istituzioni locali, tra cui l’Unione Industriale Biellese e le scuole del territorio. Da venerdì a sabato gli appuntamenti in calendario saranno un’opportunità per tutti di incontrare direttamente le aziende, candidarsi e sostenere colloqui di lavoro. A Biella sono 25 le aziende e 17 le agenzie per il lavoro che hanno confermato la propria presenza per selezionare personale destinato a coprire 1.150 profili professionali, per un totale di 407 offerte di lavoro.

Appuntamento dalle 10 alle 18 nella sede di Città Studi. Chi desidera partecipare, può ancora iscriversi sul portale www.iolavoro.org ,

Torino, 30 novembre-1 dicembre

L’evento di Torino di IOLAVORO porta il titolo “C’è posto per te”: un invito diretto a chi è in cerca di lavoro, vuole valorizzare le proprie competenze, potenziare le proprie opportunità occupazionali ed entrare in contatto diretto con aziende, agenzie per il lavoro, recruiter, professionisti. Sono 84 le aziende e 31 le agenzie per il lavoro che hanno confermato la propria presenza per selezionare personale destinato a coprire 5.513 profili professionali per 1.566 offerte di lavoro alla due giorni che si svolgerà dalle 10.00 alle 18.00 al Lingotto Fiere di Torino.

Workshop e webinar

Come da tradizione, IOLAVORO è anche approfondimento, con un ricco e interessante programma di incontri. Un panel di relatori d’eccezione, rappresentativi delle istituzioni e del tessuto produttivo regionale e nazionale, interverrà in presenza, interrogandosi e analizzando lo scenario attuale del mondo del lavoro. L’inaugurazione con il taglio del nastro dell’edizione 2022 è prevista alle 10.30 del 30 novembre. Alle 11.30 seguirà una tavola rotonda sul tema dell’apprendistato, in cui scuole e imprese si potranno confrontare. Al termine sarà presentata la “Vetrina” dell’offerta formativa dell’apprendistato di Alta Formazione e ricerca di Regione Piemonte. Dalle 16.00, nella Sala Workshop, Agenzia Piemonte Lavoro illustrerà esperienze e nuove prospettive di partenariato pubblico e privato, tra cui quelle con Gruppo Vergero, Bulgari e MSC Technology. Alle 15.30 del 30 novembre l’assessore Elena Chiorino premierà le imprese torinesi nate grazie al programma MIP (Mettersi in Proprio), iniziativa di Regione Piemonte in collaborazione con Città Metropolitana.

Tra i numerosi appuntamenti in programma per il 1 dicembre si evidenzia la tavola rotonda delle 10.30 presso la sala conferenza in cui IRES Piemonte illustrerà una ricerca sui fabbisogni professionali del Piemonte. Alle 14.00 si parlerà di automotive e competenze funzionali alla transizione verso la mobilità elettrica. Alle 15.00 l’evento conclusivo organizzato dall’assessore regionale Elena Chiorino dedicato alla formazione, dal titolo “Academy, una sfida che diventa realtà: il Piemonte precursore delle professioni che verranno”: è previsto l’intervento del ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara, modera Giorgio Pogliotti, giornalista ed esperto in mercato del lavoro e relazioni industriali del Sole24 ore.

Spazio per i giovani

IOLAVORO è anche la cornice di WorldSkills, lo spazio dedicato all’orientamento professionale, dove agenzie formative e istituti tecnici e professionali piemontesi presentano le proprie offerte didattiche a studenti e famiglie. Alle 17.30 del 1 dicembre si svolgerà la cerimonia di chiusura e premiazione dei Campionati dei mestieri WorldSkills, a cura di Agenzia Piemonte Lavoro e WorldSkills Piemonte.

Sono 14 i mestieri in gara, per un totale di 15 profili professionali interessati: 135 sono i competitor provenienti da 80 enti formativi e aziende, nove le regioni italiane coinvolte.

IOLAVORO

IOLAVORO ( www.iolavoro.org ) è la piattaforma digitale di job matching di Agenzia Piemonte Lavoro, l’ente strumentale di Regione Piemonte per le politiche attive del lavoro. I servizi che IOLAVORO offre ad aziende in cerca di personale e persone in cerca di lavoro sono sempre attivi, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24.

IOLAVORO è però anche un evento territoriale, promosso da Regione Piemonte, Assessorato all’istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario e realizzato con il sostegno del Fondo sociale europeo.

È l’unico di questo genere organizzato in Italia da un ente pubblico ed è riconosciuto come evento annuale del POR FSE 2014-2020.

Info e registrazioni

www.iolavoro.org , www.agenziapiemontelavoro.it