“Bambine, ragazze, donne: i diritti negati”, proiezione Candelo

In occasione del 25 Novembre “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, Agis Piemonte e Valle d’Aosta con il sostegno della Consulta femminile e del Comitato per i Diritti Umani e Civili e con la partecipazione del Garante infanzia e adolescenza del Piemonte e Difensore Civico del Consiglio regionale del Piemonte propongono la rassegna cinematografica “Bambine, ragazze, donne: i diritti negati”.

Dal 22 al 25 novembre alle ore 21,00 in 8 cinema in Piemonte sarà possibile assistere gratuitamente alla proiezione di film su temi femminili.

Il 24 novembre 2022 al Cinema Verdi di Candelo sarà in proiezione “Offiside”, pellicola iraniana che racconta l’impossibilità per le donne di partecipare anche alle più comuni attività sociali e di intrattenimento come quella di andare allo stadio.