Ricostituito il comitato consultivo provinciale presso la sede INAIL di Biella

Giovedì 3 novembre si è riunito, presso la Sede INAIL di Biella, il Comitato Consultivo Provinciale di Biella, per il rinnovo delle cariche. Sono stati eletti: Paola Bocchio Presidente, Roberto Ruffato Vicepresidente.

I Comitati Consultivi Provinciali sono organismi consultivi nominati presso ciascuna Sede Provinciale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). Sono stati istituiti nel 1962 con la legge 03/12/62, n. 1712 e sono composti da 21 membri, nominati dai Prefetti di ciascuna Provincia per quattro anni, in rappresentanza delle varie parti sociali e delle Istituzioni provinciali (INAIL, Direzione Territoriale del Lavoro, Azienda Sanitaria Locale).

Dopo il blocco delle attività in presenza a causa delle ricadute della pandemia da Covid, ora l’auspicato ritorno alla normalità permetterà al nuovo Comitato di procedere nell’espletamento nei suoi nobili compiti, in primo luogo di partecipare al processo di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro.