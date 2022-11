Biella: 26enne in monopattino finisce all'ospedale, incidente in via Lamarmora

È stata trasportata all'ospedale, in codice verde, la 26enne rimasta coinvolta in un incidente stradale. È successo poco prima delle 11.30 di oggi, 22 novembre, in via Lamarmora, a Biella.

Stando alle ricostruzioni del caso, un'auto e una giovane a bordo del suo monopattino si sono scontrate lungo la strada. Raggiunta velocemente dai sanitari del 118, la ragazza è stata subito assistita. Sul posto anche la Polizia locale per gli accertamenti di rito.