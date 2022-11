Lavori a Candelo, attenzione alle modifiche degli orari Atap

Da Giovedì 24 Novembre 2022 ore 22.00 a Giovedì 1 Dicembre 2022 ore 22.00(e comunque secondo le necessità di cantiere) Atap avvisa che, per lavori sul passaggio a livello, a Candelo verrà chiusa al traffico via Sandigliano.

Pertanto, le corse interessate delle Linee:

380 — Ivrea – Mongrando – Biella – Candelo – Arro

549 — Occhieppo – Biella – Candelo – Verrone Fiat provenendo da Biella, a Candelo (549 da via San Pietro, 380 rotonda fra via Iside Viana e via IV Novembre) devieranno lungo via Iside Viana verso Biella, per poi transitare da via Paolo Antoniotti, viale Fabrizio De André, innesto sulla SP230 verso Verrone, riallaccio al percorso normale e viceversa.

Nei due sensi, in Candelo saranno temporaneamente soppresse le fermate:

● San Lorenzo

● via Sandigliano, 168

● via Sandigliano, 92

● via Sandigliano, 50