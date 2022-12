Quali sono le patologie su cui può agire la magnetoterapia

La magnetoterapia è una tecnica riabilitativa che sfrutta i campi elettromagnetici a scopo curativo nei confronti di alcune patologie di ossa e muscoli. Durante le sedute si impiega un apparecchio costituito da un solenoide, un componente percorso dalla corrente, all’interno del quale si genera un campo elettromagnetico di frequenza variabile.

La magnetoterapia che fa uso di magneti generanti campi magnetici a bassa frequenza si definisce magnetoterapia a bassa frequenza, mentre la magnetoterapia che sfrutta magneti generanti campi magnetici ad alta frequenza è denominata magnetoterapia ad alta frequenza. La scelta della frequenza dei campi magnetici non è assolutamente casuale: dipende dalla condizione di salute che si vuole curare. Ci sono, infatti, condizioni che si prestano meglio alla magnetoterapia a bassa frequenza e condizioni che, invece, si prestano meglio alla magnetoterapia ad alta frequenza. Ed è proprio dopo aver operato questa prima suddivisione che andremo a chiarire quali sono le patologie sulle quali la magnetoterapia può agire in modo più efficace.

Patologie trattabili con la magnetoterapia a bassa frequenza

Le apparecchiature che utilizzano campi magnetici pulsati a bassa frequenza focalizzano l’attenzione sulla “potenza” delle onde elettromagnetiche. La magnetoterapia a bassa frequenza risulta particolarmente consigliata per la calcificazione ossea, dovuta a traumi oppure al recupero post-operatorio in seguito ad interventi di riduzione di fratture. È utilizzata per il trattamento di generiche malattie ossee come l’osteoporosi o l’osteonecrosi, ma anche per la cura di varie forme di artrosi e artriti, il che la rende raccomandata a contrasto dei dolori articolari.

Patologie trattabili con la magnetoterapia ad alta frequenza

Per quanto concerne invece l’esposizione ai campi magnetici ad alta frequenza, questa pratica è particolarmente indicata su pazienti che hanno la necessità di facilitare la circolazione sanguigna e alleviare gli stati edematosi e infiammatori. Le apparecchiature che sfruttano alte frequenze, infatti, si focalizzano principalmente nella cura di malattie a carico dei tessuti molli. In realtà, alcuni studi hanno dimostrato che l’alta frequenza mantenga risultati importanti anche nel trattamento di patologie ossee: in questo caso, però, questo tipo di magnetoterapia richiederà più trattamenti rispetto a quella a bassa frequenza.

Una serie di sedute ad alta frequenza ha anche lo scopo di ridurre la sensazione dolorosa: avendo una capacità di penetrazione nei tessuti notevolmente superiore alla bassa frequenza, è possibile utilizzare potenze molto ridotte per ottenere una notevole efficacia per il veloce ripristino dell’attività cellulare. La magnetoterapia ad alta frequenza è particolarmente consigliata per agevolare la guarigione da lombalgie, sciatalgie, dolori articolari, distorsioni e tendiniti.

Ricapitolando: su quali patologie può agire la magnetoterapia?

La magnetoterapia a bassa frequenza risulta una risorsa per pazienti con fratture, osteoporosi e malattie affini, mentre la magnetoterapia ad alta frequenza trova impiego nei pazienti che lamentano dolori muscolari e articolari, lesioni della cartilagine, alluce valgo a 50 anni, algodistrofia, sindrome del tunnel carpale e varie forme infiammatorie, superficiali e profonde.

Consigli per sottoporsi alla magnetoterapia ed ottenere dei benefici

Per vedere dei risultati concreti, in genere è necessario completare un ciclo piuttosto lungo, almeno di una ventina di sedute. Ma affinché il trattamento in questione sia efficace, secondo gli esperti, questo dovrebbe consistere in circa una trentina di sedute. Acquistando o noleggiando l’apparecchiatura necessaria, è possibile anche praticare la magnetoterapia a domicilio: particolarmente efficace per i pazienti che devono curare qualche patologia cronica risulta la cosiddetta “magnetoterapia notturna”, ossia sedute effettuate durante la notte, mentre si dorme. In tali circostanze il paziente fa uso di un materassino maf, una specie di coprimaterasso fabbricato con tessuto altamente innovativo in fibra d’argento con filati in carbonio e rame. Questi componenti non intaccano minimamente le caratteristiche di morbidezza ed elasticità del tessuto bensì attribuisce allo stesso importanti proprietà antistatiche, con la quale può sottoporsi alla terapia su tutto il corpo e per diverse ore consecutive.