Nel Biellese soffrono economia e commercio. Minello del Centro Studi Piemonte Nord: "La svolta la può dare il terziario", FOTO

Economia e commercio soffrono. Il terziario continua invece a essere fragile. Questa la situazione che riguarda il Biellese, presentata ieri lunedì 21 novembre presso l'Ascom attraverso dati che riguardano il primo semestre del 2022. Presenti Alessandro Minello, direttore del Centro Studi sul Terziario del Piemonte Nord dall'Ente Bilaterale di Vercelli, Novara, Biella e Vco che ha elaborato i dati, e di Luca Trinchitella presidente dell'Ente Bilaterale Biella.

Al 30 giugno dell’anno in corso, sono 18.392 le aziende attive nel sistema economico complessivo della provincia di Biella; di queste, 11.778 operano nel settore terziario e coprono il 21.6% di quelle presenti nel territorio del Piemonte Nord.

A entrare nel merito dei dati è Alessandro Minello: "Nel settore dell'economia i dati indicano un persistente stato di sofferenza che riguarda per lo più l'industria e l'agricoltura. Il terziario è ancora fragile e non riesce a controbilanciare la deindustralizzazione, come è invece avvenuto un altre aree che hanno avuto la stessa evoluzione. L'industria e l'agricoltura si riducono, e il terziario non avanza in modo deciso perchè anche il commercio soffre, sia al dettaglio che nel settore alimentare per quanto riguarda Biella la Valle Oropa in particolare. La svolta la può dare solo il terziario".

Nel dettaglio, i dati del primo semestre 2022 evidenziano un tessuto imprenditoriale terziario sostanzialmente stabile rispetto al 31 dicembre del 2021, con un apporto all’economia locale limitato a +5 unità locali. Sul bilancio del periodo pesano prevalentemente due tendenze opposte: l’aumento delle filiali con sede principale fuori provincia (+1.3% ovvero +16 unità) e la riduzione delle sedi principali d’impresa (-0.2% ovvero -17 unità).

Le dinamiche all’interno dei singoli comparti del terziario rispecchiano quelle riscontrate nel complesso del Piemonte Nord. Le attività del commercio (pari al 38.8% del terziario) continuano a diminuire all’interno del territorio biellese (-0.2%), in linea con l’andamento regionale (-0.6%) e del Piemonte Nord (-0.3%). Nonostante l’incremento della categoria “Altre attività commerciali” (+1.3%), è soprattutto la flessione del dettaglio a pesare sull’andamento complessivo del comparto, comportando una riduzione di -15 realtà imprenditoriali, quasi la metà delle quali localizzate nella delegazione Biella, Valle Oropa. La contrazione più significativa interessa il settore “Alimentare” (-1.7% ovvero -11 unità).

Dopo un 2020 in debole ripresa (+0.7%) e la conferma del trend favorevole nel 2021 (+0.4%), il turismo, grazie all’allentamento delle misure restrittive, cresce anche nel primo semestre dell’anno pur decelerando al +0.3%(corrispondente a +5 unità locali rispetto allo stock di fine 2021). L’aumento riguarda prevalentemente i “Bar e attività di ristorazione” e gli “Alberghi e strutture ricettive” del territorio, in egual misura (+3). Al 30 giugno 2022 si contano 1.569 unità locali del turismo, il 74.1% delle quali attive nel settore “Bar e attività di ristorazione”.

Con riferimento ai servizi, per la provincia di Biella si rileva una lieve crescita (+0.2%), la meno vivace tra quelle del Piemonte Nord (che aumentano in media del +0.8%) e della stessa Regione Piemonte (+1.0%). Sul risultato di Biella incide il calo dei “Servizi alla persona” (-0.5%), mentre crescono del +0.4% sia i “Servizi alle imprese” sia le “Altre attività di servizi”. Relativamente ai “Servizi alla persona”, il bilancio negativo ha interessato soprattutto l’area della Val Sessera, Valle Mosso e Prealpi Biellesi, quindi, pur in misura minore, la Valle Elvo e la Valle Cervo; crescono, invece, nel capoluogo.

Dal punto di vista occupazionale, l’area del biellese ha registrato un aumento della domanda complessiva di lavoro (+32.6% rispetto al primo semestre 2021), concorrendo al 16.9% dei contratti attivati in Piemonte Nord nella prima metà del 2022. Le aziende terziarie del territorio hanno avviato 6.951 rapporti di lavoro (+28.6% sui primi sei mesi 2021), con una maggior propensione all’assunzione di giovani fino ai 34 anni di età (51.3%) e di donne (62.3%). La stessa componente straniera, calata nella prima metà del 2021, torna ad aumentare (+30.8%). Come negli anni precedenti, le richieste maggiori di forza lavoro sono pervenute dalle attività dei servizi, con un apporto al comparto di 4.365 nuovi contratti (pari al 62.8% degli avviamenti terziari), in aumento del +22.7% su base tendenziale; in particolare, le richieste provengono dai “Servizi alla persona” (65.1%), che è anche l’ambito a crescita più vivace (+30.9%) rispetto alle altre tipologie di servizi. Turismo e commercio mostrano altresì aumenti degli avviamenti su ritmi sostenuti, pari rispettivamente a +38.6% e a 41.7%. Nel terziario biellese, la forma contrattuale più utilizzata ai fini dell’assunzione è stata il tempo determinato (47.3% del totale), in aumento peraltro del +40.3% rispetto al primo semestre 2021. Variazioni positive di un certo rilievo, pur su valori assoluti più contenuti, riguardano - così come già nel 2021 - il parasubordinato (+78.4%); seguono, in termini di crescita, l’indeterminato (+33.4%) e l’intermittente (+32.0%). Cala, invece, del -20.0% il lavoro domiciliare.