Biella, avviso per la concessione di contributi “una tantum” per il rilancio delle attività post pandemia

Il Comune di Biella, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 17/10/2022 promuove il seguente Avviso Pubblico, approvato con D.D. n. 1247 del 18/11/2022, al fine di sostenere la capacità di ripresa e resilienza dell’associazionismo locale mediante l’erogazione di un contributo “una tantum” in favore delle associazioni operanti sul territorio cittadino in ambito culturale, ricreativo, di promozione sociale e in ambito sportivo.

I soggetti interessati dovranno presentare l’istanza sull’apposito modulo (allegato A, disponibile all’indirizzo web www.comune.biella.it) allegando ultimo rendiconto economico approvato oppure compilando l’allegato B (sempre disponibile sul sito del comune). Le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 3 dicembre 2022 con le seguenti modalità: via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@cert.comune.biella.it; oppure a mezzo di raccomandata A/R all’Ufficio Protocollo dell’Ente, via Battistero 4, 13900 – Biella (in questo caso farà fede la data di ricevimento della domanda). Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri 015/3507421 (Uff. Sport) oppure 015/2529345 (Uff. Cultura).