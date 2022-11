A creare l'atmosfera natalizia, a Occhieppo Inferiore, saranno alberi, renne e candele in polistirolo

Via le classiche luminarie dalla via centrale: quest'anno a contribuire a rendere a Occhieppo Inferiore l'atmosfera più natalizia saranno una decina tra alberi, candele, palle e renne realizzate in polistirolo. Saranno alte 2 metri e mezzo e troveranno spazio nelle rotonde, come anche fuori dalle scuole, dal municipio e altri punti del territorio del Comune.

Niente luci dunque? Niente affatto: ci saranno, ma saranno a pannelli solari, sia quelle che addobberanno per esempio il municipio che le stesse figure il polistirolo.

Dietro alla novità una scelta politica ben precisa, come spiega la consigliera Cristina Casali che si è interessata del progetto: "Abbiamo aspettato fino all'ultimo - spiega la consigliera - , perchè non si capiva che cosa si poteva e che cosa non si poteva fare. Poi abbiamo deciso di usare luci che funzionano con pannelli solari e mettere in paese queste figure in polistirolo per dare un segnale importante alla cittadinanza. Nemmeno gli anni scorsi non spendevamo chissà che cosa, ma la nostra volontà era proprio quella di dare un segnale importante in un momento particolare. Dalle piccole cose nascono le grandi. E il nostro piccolo gesto può magari ispirare altre famiglie che faranno lo stesso, e si userà meno corrente elettrica".

Il Comune ha già anche immaginato come usare le figure gli anni successivi: "Se l'anno prossimo saranno ancora in buono stato - conclude la consigliera - potremo magari pensare di farle colorare dai bambini. Ogni anno potremo metterle in punti diversi".