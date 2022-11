Annuncio lavoro, si cerca Impiegato/a Contabile

Studio commercialista in Biella, è alla ricerca di un'Impiegata Contabile da inserire all'interno del proprio organico. La risorsa sarà inserita all' interno dell'ufficio contabilità e si occuperà di contabilità generale, fatturazione, clienti, fornitori, liquidazioni iva, chiusura bilancio, ecc. Requisiti richiesti: gradita esperienza nella mansione, disponibilità immediata, automunita. Si offre inserimento iniziale in stage con rimborso spese. Luogo di lavoro: Provincia di Biella / Orario: Full Time, inviare curriculum a: info@studiobertolo.it.