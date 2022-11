Anche quest’anno i menù di Natale e Capodanno di Ca d’Gamba da Romeo arrivano a casa con i servizi delivery e take-away!

Il Ristorante Antico Ca d’Gamba da Romeo di Sordevolo da oltre vent’anni apre le sue porte agli amanti della buona cucina; anche quest’anno ha deciso di portare i piatti della tradizione natalizia anche a casa dei suoi clienti, grazie ai servizi di asporto (take-away) e consegna a casa (delivery) su tutto il territorio biellese, proponendo piatti tipici che potranno essere preparati con solo l’utilizzo del forno e pronti per essere serviti.

Per chi invece preferisse passare la festività fuori casa, ad attenderlo ci sarà il locale curato, accogliente e piacevole di Sordevolo, ricavato nell’antico edificio del famoso e rinomato “Ristorante Gamba”, di cui ne conserva fascino ed eleganza. Un ambiente curato in cui sentirsi a proprio agio e farsi coccolare, dove il servizio, l’accoglienza e la buona cucina sono al primo posto, e dove lo staff sarà lieto di introdurre gli ospiti in una magia di sapori e calore.

La cucina è una continua creazione di nuovi sapori per allietare qualsiasi palato, ed ogni piatto è accompagnato da buoni vini, scelti e consigliati dal titolare Francesco Militano, che cura personalmente la carta vini.

Menù Take Away di Natale & Capodanno 2022

Menù da € 35:

Antipasti:

-Mocetta di Lonza nostrana con vinaigrette

-Carpaccio di Spada al Melograno

-Tomino di Sordevolo “elettrico”

-Sformatino di funghi con fonduta

-Quiche alla Valdostana

-Cotechino con Lenticchie

Primi:

-Crespelle di zucca e salsiccia

-Lasagnette “Green” vegetariane

Secondi:

-Filettino di Maialino con cipolline e uvetta con patate al forno

Dolci:

-Panettone con Crema Chantilly

-Crème brûlé con sbriciolata di amaretti

Menù da € 25:

Antipasti:

-Mocetta di Lonza nostrana con vinaigrette

-Tomino di Sordevolo “elettrico”

-Sformatino di funghi con fonduta

-Cotechino con Lenticchie

Un primo o un secondo a scelta tra:

-Crespelle di zucca e salsiccia

-Cannelloni alla Valdostana

-Lasagnette “Green” vegetariane

-Filettino di maialino con cipolline e uvetta

-Stracotto al Barolo

-Tacchinella al Forno

Dolci:

-Panettone con crema Chantilly

-Crème brûlé con sbriciolata di amaretti

Francesco è a disposizione anche per la prenotazione e la preparazione di panettone con crema chantilly da 800 grammi/1kg e del “Mont Blanc”, un dolce tipico della tradizione piemontese con castagne e panna.

Le consegne a domicilio verranno effettuate il 24 dicembre ed il 30 dicembre nell’arco della giornata, mentre I take-away si potranno ritirare presso il ristorante il 25 dalle ore 9:00 ed il 31 dalle ore 18:00. Per ottimizzare il servizio, gli ordini dovranno essere effettuati entro il 22 di dicembre per il menù di Natale ed entro il 28 per il menù di Capodanno.

Il ristorante è a disposizione per la preparazione di varianti del menù senza glutine. È possibile pagare con carta di credito o bancomat anche per le consegne a casa e take-away. La consegna è gratuita per i comuni limitrofi; per le consegne oltre i 15 km verrà applicato un piccolo supplemento.

Per scoprire invece i menù di Natale e di Capodanno disponibili al ristorante, clicca qui.

Ristorante Gamba, attraverso il servizio di catering, crea inoltre su misura momenti indimenticabili per tutte le esigenze, con la possibilità di scegliere tra varie location dislocate in tutto il Piemonte. Numerosi sono i servizi che offre, tra cui torte e pasticceria home-made, carrettino dei gelati, fontana di cioccolato, servizio open-bar con cocktail, allestimenti personalizzati e convenzioni con diverse location.

Ristorante Antico Ca d' Gamba da Romeo si trova a Sordevolo, in Via Basilio Bona 78.

Per informazioni e ordini: Tel. 015 2568813 - Cell. 339 1121426 (anche WhatsApp) Mail: ristorante.gamba@yahoo.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/risorantegamba.jimdo.it

Pagina Instagram: www.instagram.com/ristorante_gamba_da_romeo